З 1 січня прикордонники зчитуватимуть біометрику росіян

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Неділя, 31 грудня 2017, 15:29

З 1 січня 2018 року Державна прикордонна служба України запроваджує фіксацію біометричних даних іноземців та осіб без громадянства з 70 держав, в тому числі Російської Федерації.

Про це нагадує Міністерство закордонних справ України.

"Прикордонною службою України запроваджується фіксація біометричних даних іноземців та осіб без громадянства під час прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, яка включає, в тому числі, сканування відбитків пальців", - вказано в повідомленні.

Це здійснюється на виконання указу президента.

Як повідомлялося, 21 грудня в столичному аеропорту "Київ" прикордонники презентували систему фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства.

Теми: кордон Прикордонна служба
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