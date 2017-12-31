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З 1 січня прикордонники зчитуватимуть біометрику росіян

Неділя, 31 грудня 2017, 14:29
З 1 січня прикордонники зчитуватимуть біометрику росіян

З 1 січня 2018 року Державна прикордонна служба України запроваджує фіксацію біометричних даних іноземців та осіб без громадянства з 70 держав, в тому числі Російської Федерації.

Про це нагадує Міністерство закордонних справ України.

"Прикордонною службою України запроваджується фіксація біометричних даних іноземців та осіб без громадянства під час прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, яка включає, в тому числі, сканування відбитків пальців", - вказано в повідомленні.

Це здійснюється на виконання указу президента.

Як повідомлялося, 21 грудня в столичному аеропорту "Київ" прикордонники презентували систему фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства.

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонПрикордонна служба
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