Зі звільненими заручниками з відділення "Укрпошти" працюють психологи

Зі звільненими з відділення "Укрпошти" заручниками та їхніми родичами працюють психологи та медики.

Про це 31 грудня повідомила глава Харківської ОДА Юлія Світлична, пише "Інтерфакс-Україна".



Світлична запевнила, що звільненим заручникам буде надано усю необхідну допомогу.



Також керівник ОДА висловила переконання, що чоловік, який скоїв цей злочин, "відповідатиме за свої дії".

Раніше стало відомо, що суд обрав запобіжний захід Володимиру Безуху, який 30 грудня захопив заручників у відділенні "Укрпошти" у Харкові - тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.