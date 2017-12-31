Суд арештував чоловіка, який захопив заручників у Харкові

Суд обрав Володимиру Безуху, який 30 грудня захопив заручників у відділенні "Укрпошти" в Харкові, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.

Відповідне рішення рішення ухвалив Київський суд Харкова 31 грудня, повідомляє "Укрінформ".

"Суд вирішив задовольнити клопотання прокуратури щодо тримання під вартою Безуха Володимира Володимировича, оскільки останній підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників)", - оголосила суддя Валентина Божко.

"Застосувати відносно Безуха Володимира Володимировича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Харківської установи виконання покарань №27 на 60 діб - до 27 лютого 2018 року, без визначення застави", - зазначила вона.



Як відомо, вдень 30 грудня у Харкові на вул.Шевченка біля ТЦ "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". У приміщенні перебували люди. Зловмисник заявив, що на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати.

На місце інциденту прибув КОРД.

Затримання порушника відбулося без втрат, жертв та постраждалих під час спецоперації не було.

За фактом подій у Харкові відкрито кримінальне провадження, порушнику загрожує від 7 до 15 років.