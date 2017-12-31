В одному з міст Росії згоріла головна ялинка

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Неділя, 31 грудня 2017, 20:40

У центрі Південно-Сахалінська згоріла головна новорічна ялинка міста.

Про це повідомляють "РИА Новости".

Повідомляється, що 25-метрове дерево загорілося приблизно після 1:00 ночі й в решті решт повністю згоріло.

Ялинка була встановлена на площі Леніна в середині грудня. На відео чутно, як ведучій святкового концерту закликає людей зберігати спокій.

"Нічого страшного, ми зустріли Новий рік. Давайте всі разом погаласуємо", - закликає він.

У цей час на площі з'являються пожежні автомобілі, а ялинку повністю охоплює полум'я.

Теми: Росія святкування надзвичайна подія
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