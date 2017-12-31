В одному з міст Росії згоріла головна ялинка
Неділя, 31 грудня 2017, 19:40
У центрі Південно-Сахалінська згоріла головна новорічна ялинка міста.
Про це повідомляють "РИА Новости".
Повідомляється, що 25-метрове дерево загорілося приблизно після 1:00 ночі й в решті решт повністю згоріло.
Ялинка була встановлена на площі Леніна в середині грудня. На відео чутно, як ведучій святкового концерту закликає людей зберігати спокій.
"Нічого страшного, ми зустріли Новий рік. Давайте всі разом погаласуємо", - закликає він.
У цей час на площі з'являються пожежні автомобілі, а ялинку повністю охоплює полум'я.