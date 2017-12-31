У Коста-Риці розбився літак
У Коста-Риці розбився невеликий літак з десятьма іноземцями на борту.
Про це повідомляє уряд Коста Ріки, передає Daily Mail.
За інформацією Міністерства з публічної безпеки це сталося в провінції Гуанакасте.
За повідомленням міністерства, на борту були 10 іноземців і двоє людей з екіпажу. Вони всі загинули.
Водночас, місцеве видання наводить прізвища туристів, які були на борту. Українців серед них немає.
Серед загиблих родина Стеінбергів. Вони з Нью йорка – двоє дорослих і троє їхніх синів.