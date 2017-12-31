У Коста-Риці розбився літак

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Неділя, 31 грудня 2017, 23:12

У Коста-Риці розбився невеликий літак з десятьма іноземцями на борту.

Про це повідомляє уряд Коста Ріки, передає Daily Mail.

За інформацією  Міністерства з публічної безпеки це сталося в провінції Гуанакасте.

За повідомленням міністерства, на борту були 10 іноземців і двоє людей з екіпажу. Вони всі загинули.

 

Водночас, місцеве видання наводить прізвища туристів, які були на борту. Українців серед них немає.

Серед загиблих  родина Стеінбергів. Вони з Нью йорка – двоє дорослих і троє їхніх синів.

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