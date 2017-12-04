Теракт в Афганістані: 6 загиблих

У результаті атаки терориста-смертника в Афганістані загинули 6 людей, ще 13 - отримали поранення.

Про це повідомляє DW.

Напад стався у неділю, 3 грудня, у місті Джелалабаді на сході країни.

Терорист-смертник з "поясом шахіда" рухався на начиненому вибухівкою мотоциклі та підірвав себе біля стадіону у Джелалабаді, де проходив захід на підтримку президента Афганістану Ашрафа Гані.

Жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за цю атаку.

Як відомо, раніше у результаті теракту в Афганістані загинули щонайменше 15 людей.