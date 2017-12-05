Луценко не поїхав у США на Глобальний Форум з повернення активів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко проігнорував відкриття Глобального Форуму з повернення активів у США, присвячений чотирьом країнам, у тому числі Україні.
Про це написала журналістка Наталя Седлецька у facebook.
За її словами, решта держав представлені на найвищому рівні - генеральні прокурори та міністри юстицій трьох країн беруть участь у головній панелі на відкритті Форуму. При цьому на форум не прибули і заступники генпрокурора, яких він делегував замість себе.
"Дуже шкода, бо головує на відкритті Генеральний прокурор США Джефф Сешнс. Було б цікаво побачити, чи Юрій Луценко повторив би йому в очі свою заяву про незаконну співпрацю ФБР та НАБУ в Україні", - пише Седлецька.
На форум також були запрошені директор НАБУ Артем Ситник та керівник САП Назар Холодницький, але, як повідомляє Седлецька, на офіційному відкритті Україну представляв посол України в США Валерій Чалий.
Natalie Sedletska
4 грудня 2017, 22:57
У Вашингтоні розгорнулись справжні пристрасті навколо скасованого візиту Юрія Луценка в США.
Прямо зараз у столиці Сполучених Штатів в Більше
ідбувається відкриття Глобального Форуму з повернення активів. Цьогоріч він присвячений чотирьом країнам, одна з них - Україна.
Решта держав представлені на найвищому рівні - генеральні прокурори та міністри юстицій трьох країн беруть участь у головній панелі на відкритті Форуму.
Чому у залі немає Юрія Луценка, хоча він до останнього був заявлений у програмі відкриття Форуму? Бо Генеральний прокурор України не прилетів у Вашингтон, його візит скасовано.
Дуже шкода, бо головує на відкритті Генеральний прокурор США Джефф Сешнс. Було б цікаво побачити, чи Юрій Луценко повторив би йому в очі свою заяву про незаконну співпрацю ФБР та НАБУ в Україні.
Цікава історія також трапилась з заступниками, яких Луценко нібито делегував замість себе, але які також в буквальному сенсі "не доїхали" на відкриття.
Євгеній Єнін має приїхати тільки завтра.
Через те, що нібито йому не відкрили вчасно візу - замість нього на відкриття вперед відправили іншого заступника генпрокурора - Дмитра Сторожука. За моєю інформацією, він навіть вилетів з Києва до Вашингтона ще в суботу, але... не долетів. Просто не сів на літак на стиковці у Стамбулі.
Хто ж тепер представлятиме Україну на офіційному відкритті цієї важливої події?
Це міг би зробити або директор НАБУ Артем Ситник, або керівник САП Назар Холодницький, яких також запросили на Форум для участі в інших заходах та закритих зустрічах.
Але врешті було компромісно вирішено, що це буде.. Валерій Чалий, посол України в США.
З вами були новини з Вашингтона, не перемикайтесь )
Виконавчий директор "Центру протидії корупції" Дарина Каленюк на своїй сторінці в Facebook опублікувала фотокопію програми Форуму, в якій зазначено запланований виступ генпрокурора Луценко на його відкритті.
Від ГПУ в Вашингтон мав прилетіти також заступник генпрокурора Євген Єнін, але, як повідомляється, він затримався через те, що нібито йому не відкрили вчасно візу.
Підписуйтесь на наші push-повідомлення
, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.