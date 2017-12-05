До Саакашвілі не пускають адвоката

Правоохоронці у балаклавах і з нашивками СБУ не пропускають адвоката Міхеіла Саакашвілі Руслана Чорнолуцького до квартири його довірителя.

Про це повідомляють присутні з місця події.

На місці присутні народні депутати Віктор Чумак та Юрій Дерев'янко, які просили пропустити адвоката і не перешкоджати законному праву Саакашвілі на захист.

"Ми стоїмо біля входу до квартири. О 7 ранку почали зламувати двері, адвоката Міхеіла не пускають, народних депутатів не пускають", - сказав Чумак.

"Якщо відбуваються слідчі дії, то адвокат має бути присутній. Ці два офіцери, які тут стоять, які нам не представились, порушують закон", - сказав Дерев'янко.

Нардепи просили покликати начальника правоохоронців, однак це прохання проігнорували.

Чорнолуцький показав договір, за яким він має захищати Саакашвілі.

"От мій офіційний договір з Міхеілом. Він підписаний 23 листопада, він діючий. Прошу пропустити мене до помешкання для правового захисту мого довірителя", - сказав Чорнолуцький.

Він спробував піднятися по сходах, однак правоохоронці перекрили йому шлях і не пропустили.

Як повідомляють джерела "Української правди" в правоохоронних органах, слідство і обшуки проводить СБУ, а Генпрокуратура здійснює нагляд над ним.

Як відомо, вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.