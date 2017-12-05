Луценко просить викликати до ВР керівництво НАБУ з Вашингтона

Генпрокурор Юрій Луценко просить Верховну Раду викликати до парламенту керівництво НАБУ і САП для звіту.

Про це він заявив з трибуни Верховної Ради 5 грудня.

"Питання, з якого мене запросили до ВР, це питання цілісності і законності діяльності правоохоронної системи України. Обговорювати його треба з усіма першими особами, які представляють ГПУ, СБУ, НАБУ і САП. При всій повазі до заступників і виконуючих обов'язки", - сказав Луценко.

Він закликав спікера Андрія Парубія направити з цього приводу телеграму до Вашингтона.

"Прошу головуючого направити телеграму до керівництва НАБУ і САП, які перебувають у Вашингтоні і виконують важливу державну місію – я не зміг поїхати відзвітуватися про найбільшу за 100 років спецконфіскацію, – але думаю, що НАБУ за два дні вже змогло відзвітуватися про повернення до бюджету 26 тисяч гривень і може повернутися в Київ, стати на трибуну ВР і дати звіт про законність чи незаконність певних дій", - додав він.

Луценко наголосив, що немає війни між ГПУ і НАБУ, і що вони "вміють і хочуть працювати разом".

"Хочу спростувати запущений прес-службою НАБУ міф про війну між ГПУ та НАБУ. З 50 справ, які за цей рік НАБУ спромоглося передати в суд, 20 – за матеріалами СБУ та ГПУ. Лише це показує, що ми працюємо разом, там, де закон дозволяє разом іти уперед", - сказав Луценко.

Водночас він наголосив, що це не означає, що будь-які дії НАБУ є поза його "ретельним наглядом за законом".

"Керівник НАБУ заявляє, що вказівки керівника САП, який є його процесуальним керівником, юридично нікчемні; керівник НАБУ порушує справу проти керівника НАЗК, яка звертається до нього з запитом, а разі не надання інформації з протоколом про корупцію; керівник НАБУ порушує провадження проти керівника фінансового аудиту, який підписує папери про незаконність набуття квартири керівником НАБУ. Все це означає позицію людини, яка каже, я недоторканний, я на особливому статусі", - сказав Луценко.

"Якщо людина не визнає ні повноважень керівника САП, ні авторитету генпрокурора, то він мусить особисто прийти на трибуну ВР і дати звіт, чому один орган став новоявленим ЧК", - сказав генпрокурор.

Він попросив відкласти заслуховування його звіту до моменту повернення керівництва НАБУ і САП.

"Прошу голову ВР направити телеграму і завтра бачити тих, хто починає цю законовбивчу війну між відомствами", - підсумував Луценко.

Як відомо, раніше 5 грудня народні депутати проголосували за те, щоб на пленарному засіданні виступили генпрокурор Юрій Луценко, глава САП Назар Холодницький, директор НАБУ Артем Ситник і глава СБУ Василь Грицак і пояснили парламенту ситуацію з конфліктом між ГПУ і НАБУ, а також затримання Міхеіла Саакашвілі.

Про затримання на хабарі агента НАБУ, зрив спецоперації і конфлікт між ГПУ і НАБУ читайте у матеріалі УП "Агенти під ударом. Як розвивалась і чим закінчиться чергова атака на НАБУ"

Про затримання Саакашвілі читайте онлайн УП.