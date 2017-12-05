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Затримання Саакашвілі

Вівторок, 5 грудня 2017, 09:56
Саакашвілі проводить мітинг під стінами Ради / <p><a href=https://apostrophe.ua/uploads/image/4382b68305b6351cec7587560dcedb1f.jpg rel=noopener noreferrer target=_blank>apostrophe.ua</a></p>
Олександр Гончаров / Апостроф

Ранок вівторка почався з повідомлення Давіда Сакварелідзе про те, що силовики намагаються зламати двері квартири колишнього голови Одеської ОДА, а наразі голови "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Працівники ГПУ і спецпідрозділ "Альфа" прийшли до Саакашвілі в рамках справи щодо колишніх українських політиків-утікачів. Приводом стали заяви деяких таких утікачів про те, що вони фінансують акцію РНС під парламентом.

Сам Саакашвілі заліз на дах. Але його звідти забрали і затримали. За даними СБУ, йому інкримінують порушення за ч 1. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Машина, у якій Саакашвілі намагалися вивезти, була заблокована на вулиці Трьохсвятительській. Активісти довгий час блокували її виїзд.

О 13:40 прихильники Саакашвілі змогли вирвати його з машини.

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20:23

Міхеіл Саакашвілі заявив, що не знає, хто такий Сергій Курченко і стверджує, що оприлюднений запис начебто розмови екс-президента Грузії з ним підроблений.

"Я взагалі не знаю, хто такий Курченко. Я з ним не спілкувався, я не знаю як він виглядає і у мене немає нічого спільного (з ним – ред.). Я знаю Путіна, могли б зробити моє аудіо з Путіним", - розповів Саакашвілі.

За його словами, представник президента Петра Порошенка погрожував йому створенням компромату.

"Вони злякалися маршу на минулому тижні. Раніше Порошенко надсилав до мене Грановського, який прямо погрожував, що якщо я не заберуся із країни, якщо я не припиню говорити про корупцію, особливо у військовій сфері, то вони створять компромат і вони все викинуть по лінії СБУ", - стверджує екс-президент Грузії.

19:32

Генеральна прокуратура передала до голови Національної поліції України постанову про оголошення в розшук Міхеіла Саакашвілі.

Пізніше Нацполіція підтвердила, що слідчий Генпрокуратури виніс постанову про оголошення в розшук Міхеіла Саакашвілі.

"Національна поліція України підтверджує, що слідчий Генеральної прокуратури України виніс постанову про оголошення в розшук підозрюваної особи – громадянина Саакашвілі Міхеіла Ніколозовича", - йдеться у повідомленні.

18:20

Намет Саакашвілі охороняють 5 охоронців. Там наразі триває нарада.

 
18:19

18:08

Луценко також заявив, що після того як Міхеіл Саакашвілі залишив мікроавтобус з правоохоронцями, він отримав статус втікача з-під варти.

За словами Луценка, ця обставина вплине на обрання запобіжного заходу екс-президенту Грузії.

"Це ставить під сумнів можливість гуманної прокуратури завтра або в наступні дні після оголошення підозри запропонувати йому домашній арешт. Ми будемо про це міцно думати", - наголосив генпрокурор.

17:32

Вісім народних депутатів причетні до втечі Міхеіла Саакашвілі з-під варти працівників СБУ.

"Кримінальними діяннями ми вважаємо і про це вже зареєстровані кримінальні провадження діяння всіх осіб, які перешкоджали законним діям по захисту української держави правоохоронцями СБУ. Серед них діючі народні депутати: Ігор Луценко, Юрій Дерев'янко, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм, Олег Петренко, Юрій Левченко, Сергій Лещенко, Віктор Чумак", - сказав генпрокурор Юрій Луценко.

17:28

На мітингу Саакашвілі виступила євродепутат, яка голосувала проти асоціації Україна-ЄС. Це британська євродепутатка Джейн Коллінз, яка є членом євроскептичної Партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP).

UKIP була основною рушійною силою кампанії за вихід Британії з ЄС, а її колишнього лідера Найджела Фараджа називають другом президента РФ.

 
17:17

Упродовж найближчих 24 годин правоохоронці зроблять усе можливе, щоб екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі отримав підозру, заявив Луценко у ВР.

"Через 24 години вся правоохоронна система України зробить все необхідне, щоб апатрид Саакашвілі постав перед слідчим для пред'явлення підозри, а потім у суді".

17:13

17:11

А це відповідь депутата Дерев'янка, який на стороні Саакашвілі

17:09

16:49

Шини під ВР

 
16:46

Аваков вдруге про Саакашвілі

16:34

Саакашвілі поки лишатиметься під Верховною Радою. В найближчі кілька годин він не залишатиме площу, бо не хоче виходити за її межі.

16:33

Під Радою близько півтисячі людей. Зі сцени продовжують виступати активісти.

Поряд із ВР близько 10 автобусів Нацгвардії. Два крази.

 
16:30

Генпрокуратура оприлюднила відезапис всього брифінгу Луценка

16:27

Луценко в парламенті показує депутатам відео, яке раніше було не брифінгу.

 

 
16:01

Саакашвілі заперечує звинувачення Генпрокуратури щодо фінансування його акцій Серієм Курченком.

"Мені плювати, що там говорив Луценко. Вони брехливі тварюки", – сказав Саакашвілі.

На повторне запитання політик заявив "Це абсолютний фейк".

15:32

Депутат кличе всіх під ВР

15:30

Звернення керівника Нацполіції Сергія Князєва

15:19

Саакашвілі виступає зі сцени перед Верховною Радою. Вимагає відставки Генпрокурора Юрія Луценка. Хтось з-під сцени гукнув, що треба вимагати і відставку голови СБУ Василя Грицака. Після цього Саакашвілі додав, що вимагатиме відставки і Грицака.

15:09
15:00

Прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Міхеіла Саакашвілі.

14:29

Оприлюднено відео Генеральної прокуратури про розмови Саакашвілі і Курченка, яке на брифінгу показував Юрій Луценко.

14:23

Саакашвілі йде до ВР по вулиці Грушевського в оточенні натовпу прихильників.  Нацгвардія перебуває неподалік на пагорбаї Маріїнського парку.

 
 
14:08

Станом на 14:05 Саакашвілі несподівано зайшов в офіс Руху нових сил на Музейному провулку біля вулиці Грушевського. Його відтіснив натовп людей. Він побув там декілька хвилин  побув зі своїми прихильниками. І станом на 14:09 натовп разом з Саакашвілі продовжив рух до ВР.

 
14:05

13:46

Станом на 13:39 Міхеіла Саакашвілі його прибічники витягнули з машини правоохоронців. Активісти розбили вікна і витягнули його з задніх дверей.

Станом на 13:50 прихильники  Саакашвілі взяли його в коло і ведуть до парламенту. Йдуть вулицею Грушевського.

 
 
13:28

Правоохоронці знайшли паспорт громадянина України Міхеіла Саакашвілі під час обшуків у київській квартирі керівника Київського обласного осередку "Руху нових сил" Северіона Дангадзе, заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Під час обшуків, де мешкав Северіон Дангадзе у Києві було виявлено багато необхідних для слідства матеріалів, у тому числі і злополучний паспорт громадянина України

13:27
13:18

Луценко заявив, що у Саакашвілі був телефон для зв’язку Саакашвілі та Курченка. Далі було оприлюднене відео де Саакашвілі наче б то домовляється із ним про співпрацю.

13:08

12:53

З'явилася перша барикада

12:52

Луценко каже, що акції Саакашвілі мали на меті сприяти зупиненню кримінального переслідування членів злочинного угрупування Януковича-Курченка  та допомогти "відновити контроль над активами, які вони придбали свого часу в Україні у кримінальний спосіб".

12:37

12:28

Тим часом на Трьохсвятителській правоохоронці вдруге застосували газ.

 
 
12:22

Генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу заявляє, що Саакашвілі проводив акції за рахунок людей Януковича, зокрема Сергія Курченка. Зафіксовано перерахунок півмільйони доларів США з Росії

 
12:22

По состоянию на 12:19 машина с Саакашвили сдала назад и пытется выехать вверх по Трехсвятительской.

Начались потасовки, полиция и Нацгвардия пытаются оттеснить протестующих. Машина потихоньку едет вверх задом.

Протестующие обливают водой полицию.

Активист кричат: "Не пускаем машину и пробиваем колеса".

Один бус стоит с пробитыми колесами. На машине, в которой Саакашвили, колеса целы.

12:16
Станом на 12:16 правоохоронці розхитують авто, яке блокує виїзд машини з Саакашвілі. Машина з Саакашвілі, в якій уже пошкодили вікно й бокове дзеркало, намагається виїхати. Водночас, прихильники Саакашвілі кидають якісь предмети.
12:11

12:01

11:53

У Києві щонайменше п'ятеро осіб затримали за опір працівникам правоохоронних органів під час затримання і вивезення лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі, повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

11:45

Підтягуються додаткові сили Нацгвардії. Вони піднімаються по схилах за Українським домом.

фото Євгена Руденка, УП

11:39

11:35

Поліція застосувала сльозогінний газ проти прихильників Саакашвілі.

Станом на 11:36 прихильники перекрили Трьохсвятительську, чим унеможливили виїзд машини правоохоронців, у якій перебуває Саакашвілі.

Автомобіль і частину активістів оточили підрозділи Нацгвардії та поліції.

Фото Євгена Руденка, УП 
 
11:31

Активіти заблокували автомобіль правоохоронців, в якому перебуває затриманий Саакашвілі.

 
11:25

СБУ повідомила про затримання Саакашвілі

"У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України, затримали за місцем проживання у Києві Міхеіла Саакашвілі", - йдеться в повідомленні.

11:23

Відео Саакашвілі на даху

11:21

Саакашвілі вручили підозру. Його вивели з будинку і посадили в машину.

 

11:13

Чоловік, який назвався Іваном Українцем, погрожував вчинити акт самоспалення на зібранні під будинком екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.   

Він дістав 2-літрову пляшку бензину і став поливати себе та правоохоронців, що стояли під будинком. 

 
11:12

Саакашвілі під час обшуку в його квартирі в центрі Києва виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

 
11:03

09:07

За даними джерел "Української правди", це справа Генеральної прокуратури щодо політиків-утікачів, які могли фінансувати акції Саакашвілі.

Раніше про фінансування акцій заявляв колишній "регіонал" Володимир Олійник, який утік в РФ.

07:45

Теми: Саакашвілі
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