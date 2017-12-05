Затримання Саакашвілі
Ранок вівторка почався з повідомлення Давіда Сакварелідзе про те, що силовики намагаються зламати двері квартири колишнього голови Одеської ОДА, а наразі голови "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.
Працівники ГПУ і спецпідрозділ "Альфа" прийшли до Саакашвілі в рамках справи щодо колишніх українських політиків-утікачів. Приводом стали заяви деяких таких утікачів про те, що вони фінансують акцію РНС під парламентом.
Сам Саакашвілі заліз на дах. Але його звідти забрали і затримали. За даними СБУ, йому інкримінують порушення за ч 1. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".
Машина, у якій Саакашвілі намагалися вивезти, була заблокована на вулиці Трьохсвятительській. Активісти довгий час блокували її виїзд.
О 13:40 прихильники Саакашвілі змогли вирвати його з машини.
Міхеіл Саакашвілі заявив, що не знає, хто такий Сергій Курченко і стверджує, що оприлюднений запис начебто розмови екс-президента Грузії з ним підроблений.
"Я взагалі не знаю, хто такий Курченко. Я з ним не спілкувався, я не знаю як він виглядає і у мене немає нічого спільного (з ним – ред.). Я знаю Путіна, могли б зробити моє аудіо з Путіним", - розповів Саакашвілі.
За його словами, представник президента Петра Порошенка погрожував йому створенням компромату.
"Вони злякалися маршу на минулому тижні. Раніше Порошенко надсилав до мене Грановського, який прямо погрожував, що якщо я не заберуся із країни, якщо я не припиню говорити про корупцію, особливо у військовій сфері, то вони створять компромат і вони все викинуть по лінії СБУ", - стверджує екс-президент Грузії.
Генеральна прокуратура передала до голови Національної поліції України постанову про оголошення в розшук Міхеіла Саакашвілі.
Пізніше Нацполіція підтвердила, що слідчий Генпрокуратури виніс постанову про оголошення в розшук Міхеіла Саакашвілі.
"Національна поліція України підтверджує, що слідчий Генеральної прокуратури України виніс постанову про оголошення в розшук підозрюваної особи – громадянина Саакашвілі Міхеіла Ніколозовича", - йдеться у повідомленні.
Намет Саакашвілі охороняють 5 охоронців. Там наразі триває нарада.
Луценко також заявив, що після того як Міхеіл Саакашвілі залишив мікроавтобус з правоохоронцями, він отримав статус втікача з-під варти.
За словами Луценка, ця обставина вплине на обрання запобіжного заходу екс-президенту Грузії.
"Це ставить під сумнів можливість гуманної прокуратури завтра або в наступні дні після оголошення підозри запропонувати йому домашній арешт. Ми будемо про це міцно думати", - наголосив генпрокурор.
Вісім народних депутатів причетні до втечі Міхеіла Саакашвілі з-під варти працівників СБУ.
"Кримінальними діяннями ми вважаємо і про це вже зареєстровані кримінальні провадження діяння всіх осіб, які перешкоджали законним діям по захисту української держави правоохоронцями СБУ. Серед них діючі народні депутати: Ігор Луценко, Юрій Дерев'янко, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм, Олег Петренко, Юрій Левченко, Сергій Лещенко, Віктор Чумак", - сказав генпрокурор Юрій Луценко.
На мітингу Саакашвілі виступила євродепутат, яка голосувала проти асоціації Україна-ЄС. Це британська євродепутатка Джейн Коллінз, яка є членом євроскептичної Партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP).
UKIP була основною рушійною силою кампанії за вихід Британії з ЄС, а її колишнього лідера Найджела Фараджа називають другом президента РФ.
Упродовж найближчих 24 годин правоохоронці зроблять усе можливе, щоб екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі отримав підозру, заявив Луценко у ВР.
"Через 24 години вся правоохоронна система України зробить все необхідне, щоб апатрид Саакашвілі постав перед слідчим для пред'явлення підозри, а потім у суді".
А це відповідь депутата Дерев'янка, який на стороні Саакашвілі
Шини під ВР
Аваков вдруге про Саакашвілі
Вместе со всеми впервые слушаю пленки Курченко - Донгадзе- Саакашвили..— Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 5, 2017
"Харьков захватите?" -спрашивают Севера .. Мрази! Уже одни захватывали.. Даже для циничной украинской политики это перебор.. Хочется нажать reset .. да только это не компьютерная игра, а жизнь страны. 🤬
Саакашвілі поки лишатиметься під Верховною Радою. В найближчі кілька годин він не залишатиме площу, бо не хоче виходити за її межі.
Під Радою близько півтисячі людей. Зі сцени продовжують виступати активісти.
Поряд із ВР близько 10 автобусів Нацгвардії. Два крази.
Генпрокуратура оприлюднила відезапис всього брифінгу Луценка
Луценко в парламенті показує депутатам відео, яке раніше було не брифінгу.
Саакашвілі заперечує звинувачення Генпрокуратури щодо фінансування його акцій Серієм Курченком.
"Мені плювати, що там говорив Луценко. Вони брехливі тварюки", – сказав Саакашвілі.
На повторне запитання політик заявив "Це абсолютний фейк".
Депутат кличе всіх під ВР
Звернення керівника Нацполіції Сергія Князєва
Саакашвілі виступає зі сцени перед Верховною Радою. Вимагає відставки Генпрокурора Юрія Луценка. Хтось з-під сцени гукнув, що треба вимагати і відставку голови СБУ Василя Грицака. Після цього Саакашвілі додав, що вимагатиме відставки і Грицака.
Ми знаємо, що пана #Саакашвілі було затримано, і в центрі Києва тривають протести. Ми закликаємо сторони розрядити напругу та уникати насильства. Ми пильно стежимо за ситуацією та очікуємо, що слідство буде проведено оперативно та відповідно до законодавства України.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 5, 2017
Прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Міхеіла Саакашвілі.
Оприлюднено відео Генеральної прокуратури про розмови Саакашвілі і Курченка, яке на брифінгу показував Юрій Луценко.
Саакашвілі йде до ВР по вулиці Грушевського в оточенні натовпу прихильників. Нацгвардія перебуває неподалік на пагорбаї Маріїнського парку.
Станом на 14:05 Саакашвілі несподівано зайшов в офіс Руху нових сил на Музейному провулку біля вулиці Грушевського. Його відтіснив натовп людей. Він побув там декілька хвилин побув зі своїми прихильниками. І станом на 14:09 натовп разом з Саакашвілі продовжив рух до ВР.
Любой конфликт имеет только законный путь разрешения - пока не будет решения суда - все происходящее не найдет решения. Саакашвили обязан подчинится требованиям закона, пройти законную процедуру и ответить на предьявленные обвинения, а не провоцировать кровь и столкновения!— Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 5, 2017
Станом на 13:39 Міхеіла Саакашвілі його прибічники витягнули з машини правоохоронців. Активісти розбили вікна і витягнули його з задніх дверей.
Станом на 13:50 прихильники Саакашвілі взяли його в коло і ведуть до парламенту. Йдуть вулицею Грушевського.
Правоохоронці знайшли паспорт громадянина України Міхеіла Саакашвілі під час обшуків у київській квартирі керівника Київського обласного осередку "Руху нових сил" Северіона Дангадзе, заявив генпрокурор Юрій Луценко.
"Під час обшуків, де мешкав Северіон Дангадзе у Києві було виявлено багато необхідних для слідства матеріалів, у тому числі і злополучний паспорт громадянина України
Protesters just pushed this car around and brought in cement blocks to make another makeshift barricade, blocking the police van carrying Saakashvili from backing out of what’s become at times a violent standoff. pic.twitter.com/CYSAbNewzf— Christopher Miller (@ChristopherJM) December 5, 2017
Луценко заявив, що у Саакашвілі був телефон для зв’язку Саакашвілі та Курченка. Далі було оприлюднене відео де Саакашвілі наче б то домовляється із ним про співпрацю.
З'явилася перша барикада
Бруківка та імпічмент. Люди повстали на захист Саакашвілі. pic.twitter.com/0zb6Otn0s0— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) December 5, 2017
Луценко каже, що акції Саакашвілі мали на меті сприяти зупиненню кримінального переслідування членів злочинного угрупування Януковича-Курченка та допомогти "відновити контроль над активами, які вони придбали свого часу в Україні у кримінальний спосіб".
December 5, 2017
Тим часом на Трьохсвятителській правоохоронці вдруге застосували газ.
Генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу заявляє, що Саакашвілі проводив акції за рахунок людей Януковича, зокрема Сергія Курченка. Зафіксовано перерахунок півмільйони доларів США з Росії.
По состоянию на 12:19 машина с Саакашвили сдала назад и пытется выехать вверх по Трехсвятительской.
Начались потасовки, полиция и Нацгвардия пытаются оттеснить протестующих. Машина потихоньку едет вверх задом.
Протестующие обливают водой полицию.
Активист кричат: "Не пускаем машину и пробиваем колеса".
Один бус стоит с пробитыми колесами. На машине, в которой Саакашвили, колеса целы.
Можем сделать 144 реформы, а можем все перечеркнуть парой кадров pic.twitter.com/7E1Kzri5sj— Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) December 5, 2017
У Києві щонайменше п'ятеро осіб затримали за опір працівникам правоохоронних органів під час затримання і вивезення лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі, повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.
Підтягуються додаткові сили Нацгвардії. Вони піднімаються по схилах за Українським домом.
|фото Євгена Руденка, УП
Поліція застосувала сльозогінний газ проти прихильників Саакашвілі.
Станом на 11:36 прихильники перекрили Трьохсвятительську, чим унеможливили виїзд машини правоохоронців, у якій перебуває Саакашвілі.
Автомобіль і частину активістів оточили підрозділи Нацгвардії та поліції.
|Фото Євгена Руденка, УП
Активіти заблокували автомобіль правоохоронців, в якому перебуває затриманий Саакашвілі.
СБУ повідомила про затримання Саакашвілі.
"У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України, затримали за місцем проживання у Києві Міхеіла Саакашвілі", - йдеться в повідомленні.
Відео Саакашвілі на даху
Саакашвілі вручили підозру. Його вивели з будинку і посадили в машину.
Чоловік, який назвався Іваном Українцем, погрожував вчинити акт самоспалення на зібранні під будинком екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Він дістав 2-літрову пляшку бензину і став поливати себе та правоохоронців, що стояли під будинком.
Саакашвілі під час обшуку в його квартирі в центрі Києва виліз на дах і погрожував, що зістрибне.
За даними джерел "Української правди", це справа Генеральної прокуратури щодо політиків-утікачів, які могли фінансувати акції Саакашвілі.
Раніше про фінансування акцій заявляв колишній "регіонал" Володимир Олійник, який утік в РФ.