Філарет: Ніякого входження не буде, можливе тільки об'єднання

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Вівторок, 5 грудня 2017, 17:39

Українська православна церква Київського патріархату готова до діалогу про об'єднання з Українською православною церквою Московського патріархату, а не про входження до неї.

Про це заявив глава УПЦ КП Філарет, передає "Укрінформ".

"Ми готові розмовляти про об'єднання нашої церкви з Московським патріархатом, а вони говорять про якесь входження до УПЦ МП. Ніякого входження не буде, можливе тільки об'єднання", -  сказав Філарет.

Він зазначив, що діалог двох конфесій щодо їх зближення можливий, але це залежить від іншої сторони.

"Ми за діалог, але наша позиція відома - ми ніколи не станемо частиною Московського патріархату", - наголосив патріарх.

За словами Філарета, він не шкодує про те, що написав листа до патріарха Московського Кирила і єпископату Російської православної церкви попри те, що його зміст було витлумачено неправильно.  

"Ні, не шкодую. Була простягнута рука дружби, але її відкинули", - сказав він.

Як відомо, раніше на сторінці Архієрейського собору, який відбувається у Москві, поширили інформацію про звернення митрополита Філарета, у якому він нібито просив про помилування.

Згодом речник УПЦ-КП заперечив цю інформацію. Він зазначив, що патріарх Філарет ніколи не направляв і не направлятиме на адресу Російської православної церкви, патріарха Кирила або когось іншого прохання про помилування.

Пізніше київський патріарх заявив, що готовий зустрітися для переговорів з главою РПЦ патріархом Кірілом, але не відмовиться від ідеї автокефалії Української церкви.

Теми: Філарет церква
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