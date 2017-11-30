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Філарет не просив РПЦ і Кіріла про помилування - УПЦ-КП

Четвер, 30 листопада 2017, 20:26
Філарет не просив РПЦ і Кіріла про помилування - УПЦ-КП

Глава УПЦ-КП Філарет ніколи не звертався до російської православної церкви з проханням про помилування.

Про це повідомив архієпископ Євстратій, передає "Інтерфакс-Україна".

"Патріарх Філарет не звертався до патріарха Кирила та до єпископату Російської православної церкви з проханням помилувати його та повернути до церкви. Поширюється провокаційна інформація, яка не відповідає дійсності", - сказав архієпископ Євстратій.

Він зазначив, що патріарх Філарет ніколи не направляв і не направлятиме на адресу Російської православної церкви, патріарха Кирила або когось іншого прохання про помилування.

"Ніколи патріарх Філарет ніяких листів, заяв або звернень подібного змісту не направляв, не направляє і направляти не буде", - підкреслив речник УПЦ-КП.

Він пояснив, що глава УПЦ-КП не вважає себе винним у порушенні канонів за тими звинуваченнями, за якими його в 1997 році РПЦ піддала анафемі.

"Тобто він цю анафему, так само як і попередню в 1992 році заборону в служінні та виверження зі священного сану, не визнає дійсними. Тому як той, хто не визнає ніякої провини в тих порушеннях, які були йому приписані Російською православною церквою, - він, відповідно, і не може просити ні в кого вибачення або каятися, або просити його помилувати і, тим паче, просити приєднати його до Російської церкви", - підсумував прес-секретар УПЦ-КП.

На своїй сторінці у Facebook архієпископ Євстратій написав, що "єдиний діалог, який патріарх і УПЦ-КП хочуть і готові вести з РПЦ, - діалог про визнання Москвою автокефалії Української церкви".

Крім того, в п'ятницю, 1 грудня, патріарх Філарет дасть прес-конференцію для ЗМІ.

Раніше на сторінці Архієрейського собору, який відбувається у Москві, поширили інформацію про нібито звернення митрополита Філарета. У ньому нібито містилося прохання "про скасування "всіх рішень, в тому числі про погрози і відлучення ... заради досягнення Богом заповіданого миру між єдиновірними православними християнами і примирення між народами".

Крім того, в РПЦ зазначили, що "лист" Філарета нібито закінчується словами про його "вибачення".

Теми: церкваРосіяФіларет
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