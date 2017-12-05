Сторони у Мінську не визначилися з датою обміну полоненими - ОБСЄ

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі щодо Донбасу Мартін Сайдік заявив, що сторони конфлікту не визначилися з датою обміну утримуваних осіб.

Про це він заявив журналістам за підсумками засідання ТКГ у вівторок в Мінську, передає "Інтерфакс-Україна".

"Підгрупа з гуманітарних питань обговорювала технічні питання, пов'язані з питанням обміну утримуваних осіб. Сторони не визнач дату обміну", - заявив Сайдік.

Разом з тим, підкреслив спецпредставник ОБСЄ, сторони взяли на себе зобов'язання здійснити обмін утримуваних осіб до новорічних та різдвяних свят.

Як відомо, 29 листопада на переговорах у Мінську сторони конфлікту на Донбасі домовились про формат обміну полоненими.

"Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО підтвердили готовність сторін виконати обмін утримуваними особами на засадах вже затверджених списків", - написала речниця представника Києва на переговорах Леоніда Кучми Дарка Оліфер.