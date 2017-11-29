У Мінську домовились про обмін полоненими – речник Кучми

У середу на переговорах у Мінську сторони конфлікту на Донбасі домовились про формат обміну полоненими.

Про це повідомила у Facebook речниця представника Києва на переговорах Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО підтвердили готовність сторін виконати обмін утримуваними особами на засадах вже затверджених списків", - написала вона.

За словами Оліфер, сторони також домовились "у найстисліші терміни" узгодити процедуру і дату обміну, виходячи з прагнення виконати цей обмін до новорічних та різдвяних свят.

Крім того, за її словами, на засіданні безпекової підгрупи в Мінську українська сторона звернула увагу на поведінку спостерігача СММ ОБСЄ, який дружньо вітався і спілкувався з бойовиком ОРЛО.

"Таку поведінку ми вважаємо неприйнятною, так само, як і посмішки представників ОРЛО, якими супроводжувався процес передачі тіл загиблих бійців", - наголосила речниця.

Як відомо, 15 листопада президент Росії Володимир Путін обговорив телефоном із ватажками "ЛНР" і "ДНР" ініціативу спецпредставника України з гуманітарних питань і свого кума Віктора Медведчука провести найближчим часом пропорційний обмін полоненими за формулою "306 на 74".

За словами Медведчука, обмін полоненими між українською владою і бойовиками Донбасу проходитиме у два етапи – перший може відбутися до новорічних свят.

Обмін "усіх на усіх" уже 14 місяців як заблоковано, тому зараз ідеться про частковий "пропорційний" обмін.

Представниця України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко заявляла, що Київ не може відпустити тих, хто не підпадає під дію Мінських угод, – наприклад, "беркутівців", яких підозрюють у вбивствах на Майдані у 2014 році.