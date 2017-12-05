В Україні пустять 11 нових поїздів

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Вівторок, 5 грудня 2017, 18:00

З 10 грудня починає діяти новий графік руху поїздів на території України, країн СНД, Балтії та Євросоюзу, який передбачає запуск нових поїздів та подовження частини старих маршрутів.

Про це на прес-конференції 5 грудня заявив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, повідомляє сайт товариства.

У новому графіку передбачено курсування у межах України 190 пар поїздів (110 пар курсуватимуть цілий рік, 80 – додаткові та літні поїзди).

Також з’явиться 11 нових поїздів: 

- № 1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка ("нічний експрес", курсуватиме через день), 

- № 12/11 Львів – Одеса ("нічний експрес", курсуватиме через день),

- № 26/36 – 35/25 Одеса – Яремче, Перемишль (щоденний двогрупний поїзд з групою вагонів поїзда міжнародного сполучення № 36/35 Одеса – Перемишль з об’єднанням/роз’єднанням груп вагонів на станції Львів),

№ 46/45 Ужгород – Лисичанськ (щоденний), 

- № 38/738 Київ – Запоріжжя ("нічний експрес" Запоріжжя – Київ "Інтерсіті", щоденно), 

- № 128/127 Ковель – Харків (курсуватиме через день), 

- № 146/145 Львів – Чоп (щоденний, у його складі курсує безпересадковий вагон у новому міжнародному сполученні Київ – Відень), 

- № 329/330 Суми – Шостка (курсуватиме 4 рази на тиждень),

- № 747/748 Київ – Тернопіль (составом електропоїзда "Шкода", щоденний), 

- № 753/754 Ковель – Холм (щоденна друга пара з поїздом № 751/752 Здолбунів – Холм), 

- № 782/781 Київ – Черкаси (щоденний "регіональний експрес").

Також на прохання громадськості будуть змінені маршрути поїздів:

- № 15/16 Харків – Чернівці у новому графіку змінено на Харків – Рахів.

- № 43/44 Івано-Франківськ – Київ у зимовий період буде подовжено до Чернігова.

№ 136/135 Чернівці – Одеса буде подовжено до Білгород-Дністровського.

- № 329/330 Суми – Новгород-Сіверський змінено на Суми – Шостка.

Теми: Укрзалізниця
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