Касаційний адмінсуд ВС очолив суддя, якого забракувала ГРД

Головою Касаційного адміністративного суду у складі Верховному Суді обрали Михайла Смоковича.

Про це повідомила "Українській правді" керівник прес-служби Вищого адміністративного суду Марія Швенько.

За її словами, обрання відбувалося шляхом таємного голосування. Кандидатуру Смоковича, яка була єдиною на виборах, підтримали 27 з 28 суддів, що брали участь у зборах 6 грудня.

Раніше Смокович був виконуючим обов'язки голови Вищого адміністративного суду.

Михайло Смокович chesnosud.org

Як відомо, Громадська рада доброчесності виступала проти призначення Смоковича членом нового Верховного Суду. Вона підготувала висновок про його невідповідність посаді судді ВС, але комісія суддів подолала вето ГРД і обрала його до Верховного Суду.

Зокрема, за даними ГРД, Смокович захищав суддів які брали під варту або позбавляли водійських прав учасників Революції гідності, так званого Автомайдану.

Крім того, Рада доброчесності повідомляла про те, що Смокович відмовлявся сприяти розслідуванню кримінального провадження у справі незаконного втручання у автоматизовану систему розподілу справ.

Як повідомлялося, 5 грудня головою Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду було обрано Богдана Львова, який також був забракований Громадською радою доброчесності.

Євген Кізілов, УП