Касаційний адмінсуд ВС очолив суддя, якого забракувала ГРД

3127 переглядів
Середа, 6 грудня 2017, 16:40

Головою Касаційного адміністративного суду у складі Верховному Суді обрали Михайла Смоковича.

Про це повідомила "Українській правді" керівник прес-служби Вищого адміністративного суду Марія Швенько.

За її словами, обрання відбувалося шляхом таємного голосування. Кандидатуру Смоковича, яка була єдиною на виборах, підтримали 27 з 28 суддів, що брали участь у зборах 6 грудня.

Раніше Смокович був виконуючим обов'язки голови Вищого адміністративного суду.

 
Михайло Смокович
chesnosud.org

Як відомо, Громадська рада доброчесності виступала проти призначення Смоковича членом нового Верховного Суду. Вона підготувала висновок про його невідповідність посаді судді ВС, але комісія суддів подолала вето ГРД і обрала його до Верховного Суду.

Зокрема, за даними ГРД, Смокович захищав суддів які брали під варту або позбавляли водійських прав учасників Революції гідності, так званого Автомайдану.

Крім того, Рада доброчесності повідомляла про те, що Смокович відмовлявся сприяти розслідуванню кримінального провадження у справі незаконного втручання у автоматизовану систему розподілу справ.

Як повідомлялося, 5 грудня головою Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду було обрано Богдана Львова, який також був забракований Громадською радою доброчесності.

Євген Кізілов, УП

Теми: суд Верховний суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Військовий прокурор Кулик постраждав під час затримання Саакашвілі - секретар суду 5 грудня 2017, 19:49
Касаційний госпсуд Верховного суду отримав голову й Велику палату 5 грудня 2017, 16:56
На Парасюка завели справу за побиття поліцейських 5 грудня 2017, 11:56
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Антикорупційний комітет проголосував за зняття Соболєва
Путін оголосив, що вчетверте піде на вибори президента
Ми хочемо отримати ту підозру – адвокат Саакашвілі
Аваков під час візиту до Франції зустрічався з Коломойським - джерела
Усі новини
спорт

200 кілометрів за добу заради ультрамарафону в Арктиці

дослідження

Як зблизити бізнес і людей з інвалідністю в Україні?

небайдужі

Як стати благодійником, або 5 способів бути корисним