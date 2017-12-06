Конституційний суд може опинитися за межами легітимності – судді

Конституційний суд може стати порушником Конституції та поставити під сумнів легітимність своєї діяльності.

Про це йдеться у письмовому зверненні 4-ох діючих суддів КСУ до в.о. голови КСУ – Віктора Кривенка, яке є в розпорядженні "Української правди".

Судді звертають увагу на те, що новий закон про КСУ передбачає функціонування в складі суду сенатів та колегій, однак, за їхніми словами, Кривенко вніс пропозицію створення цих органів, яка йде в розріз із законом.

Зокрема, згідно з положеннями закону такі органи можуть бути утворені виключно на спеціальному пленарному засіданні КСУ "у порядку, встановленому регламентом".

Водночас такого Регламенту на сьогодні досі не ухвалено, оскільки всередині суду не можуть дійти компромісу щодо його тексту.

Судді пояснюють, що включення до порядку денного Кривенком питання про утворення сенатів та колегій КСУ є намаганням сформувати конституційну структуру КСУ в незаконний спосіб, що в свою чергу призведе до повної делегалізації найвищого органу конституційного юрисдикції.

Відсутність затвердженого Регламенту також унеможливлює старт розгляду конституційних скарг від громадян.

Як відомо, впродовж 2017 року Конституційний суд ухвалив лише одне рішення.

Крім цього вже більше 2 років триває розгляд люстраційного закону всупереч дозволеному 1 календарному місяцю.

Суд також з третьої спроби не зміг обрати повноцінного голову КСУ, оскільки у листопаді 2017 року це питання не змогли навіть включити до порядку денного через нестачу голосів суддів.