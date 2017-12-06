Конституционный суд может оказаться вне легитимности – судьи

Конституционный суд может стать нарушителем Конституции и поставить под сомнение легитимность своей деятельности.



Об этом говорится в письменном обращении 4-х действующих судей КСУ к и.о. председателя КСУ - Виктору Кривенко, которое есть в распоряжении "Украинской правды".



Судьи обращают внимание на то, что новый закон о КСУ предусматривает функционирование в составе суда сенатов и коллегий, однако, по их словам, Кривенко внес предложение создания этих органов, которое идет в разрез с законом.



В частности, согласно положениям закона такие органы могут быть образованы исключительно на специальном пленарном заседании КСУ "в порядке, установленном регламентом".



В то же время такой Регламент до сих пор не утвержден, поскольку внутри суда не могут прийти к компромиссу относительно его текста.



Судьи объясняют, что включение в повестку дня Кривенко вопроса о создании сенатов и коллегий КСУ является попыткой сформировать конституционное структуру КСУ незаконным образом, что в свою очередь приведет к полной делегализации высшего органа конституционного юрисдикции.



Отсутствие утвержденного Регламента также делает невозможным старт рассмотрения конституционных жалоб от граждан.

Как известно, на протяжении 2017 Конституционный суд принял только одно решение.



Кроме этого уже более 2 лет продолжается рассмотрение люстрационного закона вопреки дозволенному термину в 1 календарный месяц.



Суд также с третьей попытки не смог избрать полноценного главу КСУ, поскольку в ноябре 2017 года этот вопрос не смогли даже включить в повестку дня из-за нехватки голосов судей.