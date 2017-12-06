Звільняють, бо бояться - Соболєв прокоментував свою відставку

Голова парламентського комітету з потидії корупції Єгор Соболєв вважає голосування за його відставку є визнанням ефективної роботи.

Про це він сказав у коментарі в ефірі телеканалу "112".

"Я вважаю, що подібне голосування - це визнання ефективної роботи, оскільки комітет став ініціатором головних антикорупційних законів", - сказав Соболєв.

Він зазначив, що йому з березня погрожували зняти з посади керівника комітету, тож був готовий до цього.

"Те, що вони набрали голоси на мою відставку значить, що я боровся з корупцією в парламенті. Ми зупинили понад 400 законопроектів, в яких знайшли ознаки корупції і вони не стали законами. Це успіх", - сказав Соболєв.

Нардеп зазначив, що не виключає, що Рада проголосує за його відставку.

Як відомо, 6 грудня антикорупційний комітет проголосував за відставку Соболєва з посади голови.