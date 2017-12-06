Антикорупційний комітет проголосував за відставку Соболєва

Члени парламентського комітету з питань протидії корупції проголосували за направлення до Верховної Ради пропозиції про зняття з посади голови Єгора Соболєва.

За таке рішення на засіданні у четвер, 6 грудня, проголосувало 12 із 22 присутніх членів комітету, серед яких депутати:

Іван Мирний – "Опозиційний блок"



Михайло Ланьо – группа "Відродження"



Андрій Немировський – "БПП"



Ігор Артюшенко– "БПП"



Тетяна Ричкова – "БПП"

Олег Барна - БПП

Сергій Дунаєв - "Опозиційний блок"

Костянтин Матейченко – "Народний фронт"



Іван Мельничук - "БПП"



Юрій Буглак - "БПП"



Юрій Савчук - "Народний фронт"



Ігор Попов - "Радикальна партія Олега Ляшка"

Перед голосуванням членам комітету дали слово, щоб вони пояснили, чому вони за чи проти звільнення Соболєва.

Більшість депутатів від Блоку Петра Порошенка були одностайними - голова антикорупційного комітету має бути звільнений, бо не відповідає займаній посаді.

Причому деякі з них головною причиною назвали "прихильність" Соболєва до лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Так, депутат від БПП Тетяна Ричкова зазначила, що не може працювати з людиною, "яка вчора бігала по даху і намагається влаштувати державний переворот".

За її словами, вона вже кілька місяців не задоволена роботою голови антикорупційного комітету Соболєва.

Підтримали Ричкову колеги по фракції Олег Барна, Іван Мельничук та Юрій Буглак.

Буглак заявив, що Соболєв не відповідає займаній посаді, бо "захопився роботою у наметах".

За словами Мельничука, комітет протидії корупції перестав ефективно працювати, коли Соболєв почав коментувати дії окремих політиків, та, зокрема, президента.

"Комітет не працює ефективно з тих пір, коли Єгор Соболєв почав звинувачувати когось у чомусь, у тому числі президента. Перетворив комітет на піар-площадку.

Спочатку вам був поганий Яценюк, тепер Порошенко і пішли далі", - заявив Мельничук.

Знайшлися депутати, які були категорично проти рішення звільнення Соболєва з посади голови комітету.

Так депутат від фракції "Народний фронт" Юрій Тимошенко заявив, що категорично відмовляється голосувати за відставку Соболєва, бо вважає його ефективним керівником і не згоден з позицією колег.

Також підтримав його і секретар комітету, позафракційний депутат Дмитро Добродомов.

Він заявив, що треба називати речі своїми іменами.

"Мені шкода, що наші колеги забули, чим ми тут маємо займатися, бо є така вулиця Банкова, де вирішили, що у Верховній Раді має бути зручний аудитор НАБУ, і наразі члени комісії від "БПП" виконують поставлену перед ними задачу", - сказав Добродомов.

Деякі інші депутати його підтримали, заявивши, що відставка Соболєва - це смертний вирок НАБУ.

Попри це більшість депутатів проголосувала за його відставку. Тепер це питання має затвердити Верховна Рада.

Раніше повідомлялося, що 10 депутатів антикорупційного комітету вимагають відкликання Єгора Соболєва з посади голови комітету.

Також повідомлялося, що разом з відставкою Соболєва БПП хоче розглянути аудитора НАБУ.