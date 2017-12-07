Бойовики під ніч обстріляли контрольний пункт "Мар'їнка"

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Четвер, 7 грудня 2017, 10:27

О 22.45 середи, 6 грудня, бойовики обстрілювали контрольний пункт в’їзду-виїзду "Мар'їнка", що на лінії розмежування в зоні АТО.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"По позиціях, де несуть службу прикордонники, вогонь незаконні збройні формування відкрили із гранатометів, зокрема із АГС-17. Терористи вели обстріли по контрольному пункту в’їзду-виїзду із окупованого н.п. Олександрівка", – уточнили прикордонники.

Під час обстрілу громадяни та транспортні засоби в контрольному посту "Мар'їнка" не перебували, постраждалих немає.

Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали, наголосили у ДПСУ.

Теми: Донбас АТО бойові дії Прикордонна служба
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