Лавров назвав миротворців ООН окупантами. Клімкін відповів

5391 перегляд
Четвер, 7 грудня 2017, 14:44

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що ідея ввести миротворців ООН на Донбас не за російським сценарієм рівнозначна введенню "окупаційної адміністрації".

Про це він заявив під час виступу в рамках 24-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні, повідомляє "Російська газета".

За його словами, на даний момент розгляд російського проекту резолюції про створення місії ООН на Донбасі затягується навмисно.

"Натомість пропонуються ідеї, рівнозначні введенню на Донбас окупаційної адміністрації з метою поховати комплекс заходів, схвалений радою безпеки і вирішити питання силою", - заявив Лавров.

На заяви Лаврова відповів глава МЗС України Павло Клімкін, який заявив, що саме окупаційна адміністрація РФ на Донбасі вже присутня.

Раніше повідомлялося, що Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі закликав не забувати про військовий конфлікт на Сході України.

У свою чергу Естонія закликала Росію припинити незаконну анексію Криму, а також перестати підтримувати сепаратистів на сході України.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Росія може припинити роботу в СЦКК – Лавров
Клімкін: Росія веде справжню війну проти України, Європи і її цінностей
У Раді зареєстрували проект звільнення Соболєва
В АП вирішили Соболєва таки зняти, а НАБУ не чіпати – джерела
Усі новини
їжа

Що готувати у грудні: страви з сезонних продуктів

номінація

TIME обрав колективну "Людину року" – ініціаторів флешмобу #MeToo

афіша

6 фільмів грудня: "Вірний", "Кіборги" і звісно "Зоряні війни"