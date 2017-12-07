Банк"Сім'ї": мільйони в офшори і постачання зброї під час Майдану

Близько 19 мільйонів доларів вивели в офшори з "Південкомбанку", який був близький до "Сім'ї" екс-президента Віктора Януковича. А його власник Руслан Циплаков допомагав організовувати поставки зброї для насильницького розгону мирних демонстрантів під час Євромайдану.

Про це йдеться у новому розслідуванні Центра дослідження корупції та організованої злочинності з посиланням на документи з проекту Panama Papers.

Власник "Південкомбанку" – донецький бізнесмен Руслан Циплаков був наближений до сім’ї Януковича завдяки дружбі з молодшим сином екс-президента Віктором.

"Південкомбанк" був частиною більшої холдингової компанії "Металевий союз", який був підконтрольний Циплакову.

На думку слідчих, компанії Циплакова намагалися допомогти Януковичу залишитися при владі.

За їхньою інформацією, об'єкт, який є власністю окремої компанії, яка належить власнику банка Циплакову, використовувався для зберігання зброї, призначеної для проурядових сил під час Євромайдану.

Слідчі Генеральної прокуратури кажуть, що у лютому 2014 року "Південкомбанк" позичив "багато мільйонів" очевидним підробленим компаніям "для подальших виплат керівникам кримінальних угруповань, які виступали проти протестів у Києві".

"Позикові кошти залишаються безоплатними, як вони були витрачені і їх поточне місцезнаходження невідомі", - відзначають слідчі.

Зазначається, що ввечері 20 лютого 2014 року, коли на Майдані вбили десятки мирних демонстрантів, офіс "Металевого союзу" перетворили у збройний склад. Керівник служби безпеки групи допоміг організувати доставку 156 рушниць Калашникова та 22 коробки снарядів до офісу з складів міністерства внутрішніх справ на околицях Києва.

Згідно з судовими документами власник групи "Металевий союз" перебував у офісі, коли вивантажували зброю. Хоча його ім'я не відображається в документах, це, ймовірно, був Циплаков, оскільки він є власником "Металевого союзу", зазначають у розслідуванні.

Згідно з матеріалами справи, цю зброю мали намір використати для насильницького розгону мирних демонстрантів.

В той же день, 20 лютого 2014 року, "Південкомбанк" отримав стабілізаційний кредит від Національного банку на суму 180 мільйонів гривень (на той час - 20,2 мільйони доларів), який тоді очолював Ігор Соркін. Його називали "банкіром Сім'ї" через тісні зв'язки з потужними чиновниками.

Для отримання цієї позики заклали будівлю у Донецьку, яка належала одній з компаній Циплакова.

За даними Фонду гарантування вкладів, протягом наступних кількох днів дві третини кредиту передали двом компаніям, які виявилися афілійованими з "Металевим союзом", Сплав Фінанси та Спектр-Енерго-Дон.

Потім ці кошти пройшли через кілька посередників до двох офшорних компаній, зареєстрованих в Панамі - BMG Venture Holdings Corp. та Cisco Technologies SA.

Мета здійснення операцій була вказана як передоплата за невизначені "арматури", зазначено у фінансових звітах.

За даними НБУ, станом на 1 липня 2016 р. "Південкомбанк" погасив лише 26,5 мільйонів гривень (1,06 мільйона доларів) зі стабілізаційного кредиту в 180 мільйонів гривень (20,2 мільйонів доларів).

"Нерухомість, яка слугувала безпекою для цього стабілізаційного кредиту, наразі знаходиться в зоні військової діяльності на Сході України, тому в цей час не було здійснено жодного збору боргів", - повідомили в НБУ.

З того часу Національний банк відмовився надавати будь-які подальші оновлення про повернення коштів.

Як відомо, травні 2014 року у Нацбанку заявили, що "Південкомбанк" є неплатоспроможним і наклали тимчасовий державний контроль. У вересні банк закрили.

Однак, незважаючи на державну адміністрацію, з рахунків банку зникли ще 38 мільйонів доларів.

Ці кошти проходили на кореспондентському рахунку "Південкомбанку" у австрійському Meinl Bank, який він відкрив там восени 2012 року.

Кореспондентські рахунки є двосторонніми угодами між банками різних країн, які дозволяють легко переносити платежі з однієї валюти в іншу і як спосіб для банку вести бізнес у країні, в якій вона не ліцензована.

Згідно з документами, отриманими від Фонду гарантування вкладів, у січні 2013 року Meinl Bank і "Південкомбанк" уклали безпекову угоду, згідно з якою український банк створив депозит на суму 38 мільйонів доларів, щоб гарантувати позику компанії Tosalan Trading Ltd., що зареєстрована на Кіпрі.

Коли Tosalan не змогла погасити позику, Meinl Bank взяв кошти з кореспондентського рахунку "Південкомбанку".

Однак у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб заперечують інформацію про те, що "Південкомбанк" мав цю безпекову угоду та копію угоди між Meinl Bank та Tosalan. Крім того, у відомстві стверджують, що компанія Tosalan не була клієнтом "Південкомбанку".

Натомість, відповідно до бізнес реєстру Кіпру, компанія Tosalan належить компанії MU United Ltd.,- офшорній компанії, зареєстрованій у Британських Віргінських Островах. За інформацією Panama Papers, з 2010 по 2012 роки вона належала Циплакову.

Директор компанії - Лілія Лівадна, родом з Донецька, вона вже кілька років була пов'язана з Циплаковим.

У період з 2006 по 2012 рік вона була головним акціонером іншої компанії - ПАТ "Банківські технології", яка володіла 20% активів "Південкомбанку" до січня 2008 року.

У травні 2012 року Циплаков передав свої акції "Металевого союзу" Лівадній. Згідно з інформації на її сторінці у Facebook, наразі вона проживає у Москві. Місце проживання самого Циплакова – невідоме.

Марія Думанська, УП