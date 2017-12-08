Саакашвілі помістили до ізолятора тимчасового тримання – Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що згідно постанови, працівники Нацполіції виявили місцеперебування Міхеіла Саакашвілі та затримали його.

Про це він повідомив у Facebook.

"Згідно постанови про розшук працівники Нацполіції виявили місцеперебування М. Саакашвілі на вул Відрадній міста Києва та заторимали його. Затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання", - розповів генпрокурор.

Плануються слідчі дії та звернення в суд про обрання запобіжного заходу, додав він.

Співрозмовники УП в ГПУ розповідають, що наразі не вирішено, як вчинити з Саакашвілі.

"Спершу Луценко хотів просити суд відпустити Саакашвілі з електронним браслетом. Але після втечі з-під варти - думки змінились. Але ще будуть думати", - переконує співрозмовник у ГПУ.

Як відомо, ввечері 8 грудня правоохоронці затримали лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.