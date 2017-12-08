У Нацполіції розповіли деталі затримання Саакашвілі

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П'ятниця, 8 грудня 2017, 23:43

Нацполіція затримала лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі у Солом’янському районі Києва.

Про це йдеться на сайті Нацполіції.

"Затримання проводилося в Солом’янському районі м. Києва. Останній переданий слідчому органу розслідування кримінального провадження", - зазначають у відомстві.

У Нацполіції запевняють, що ніхто зі сторонніх громадян під час затримання не постраждав.

"Співробітники поліції на територію наметового містечка на площі Конституції не заходили. Будь-яких заходів, окрім охорони громадського порядку, не проводили", - додали у Нацполіції.

Як відомо, ввечері 8 грудня правоохоронці затримали лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що згідно постанови, працівники Нацполіції виявили місцеперебування Міхеіла Саакашвілі та затримали його. Затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Теми: Саакашвілі поліція
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