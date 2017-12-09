МЗС Грузії не контактувало з Україною з приводу затримання Саакашвілі - міністр

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Субота, 9 грудня 2017, 13:52

Контактів МЗС Грузії з українським МЗС з приводу затримання в Києві екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі не було.

Про це в коментарі журналістам заявив глава МЗС Грузії Михайло Джанелідзе, пише "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи питання про можливу екстрадицію Саакашвілі до  Грузії, Джанелидзе заявив: "Співпраця Грузії і України з цього питання обмежується правовими рамками".

"Якщо з цього питання є комунікації, то вони проводяться відповідними відомствами", - додав він.

Раніше міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані заявила, що міністерству юстиції і ГПУ було направлено вимогу про затримання і екстрадицію Саакашвілі з Києва до Тбілісі, де його звинувачують у скоєнні кількох злочинів.

Наразі у Тбіліському міському суді розглядається справа про перевищення Саакашвілі повноважень на посаді президента Грузії.

Зокрема, йдеться про його укази про дострокове звільнення з ув'язнення 4 поліцейських, засуджених за звинуваченням у вбивстві співробітника "Банку Грузії" Сандро Гиргвліані в 2006 році.

Також у суді розглядаються кримінальні справи проти Саакашвілі за розтрату державних коштів, розпорядження про силовий розгін мітингу опозиції у 2007 році в Тбілісі і захоплення будівлі телекомпанії "Імеді".

Раніше Тбіліський міський суд виніс рішення про арешт і попереднє ув'язнення Саакашвілі у разі його появи на території Грузії.

Теми: Саакашвілі Київ МЗС
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