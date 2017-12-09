Автомайдан біля маєтку Луценка: "Іро, винеси козла"

Учасники акції "Ковдра для генпрокурора" приїхали до маєтку Луценка у с.Стоянка під Києвом та закликали генерального прокурора припинити тиск на НАБУ.

За повідомленням організаторів акції, з Києва для участі у заході приїхали понад 200 авто. Серед присутніх на акції - Віталій Шабунін, Олексій Гриценко, нардеп Володимир Парасюк, громадські активісти з "Центру протидії корупції" та ін.

Громадський порядок під час акції забезпечують правоохоронці.

На паркан будинку активісти причепили плакати із закликом "Руки геть від НАБУ", "Захистимо НАБУ", "В*бу за НАБУ", принесли сушку та розвісили плакат "Іро, винеси козла". На дорозі біля будинку зробили трафарети "Луценко зрадник".

Фото - "автомайдан"

Фото - Дарина Каленюк

Як відомо, 9 грудня у день протидії корупції учасники "Автомайдану" та громадські активісти вирушили до помешкання генпрокурора Юрія Луценка на акцію "Ковдра для генпрокурора", вимагаючи припинити тиск на НАБУ та піти у відставку через те, що Луценко розкрив дані агентів НАБУ. Картату ковдру Луценку привезли як "символ корумпованості".

Українська правда