Ірина Луценко кричала в Раді про Левченка: "Винеси козла"

Представник президента в парламенті Ірина Луценко в ході сутичок в Раді 5 жовтня кричала депутату від БПП Олегу Недаві, щоб він "виніс козла", маючи на увазі нардепа від "Свободи" Юрія Левченка.

Дане відео опублікувала нардеп від "Батьківщини" Альона Шкрум на сторінці в Facebook.

"На першому плані спиною до нас стоіть жінка - це пані Луценко, дружина ГенПрокурора. На задньому плані - Юрія Левченка тримає такий собі пан Недава - великий та громіздкий. Іра Луценко на відео кричить: "Олег! Олег, винеси козла! Олег! Недава..! Винеси козла! Винеси його нафіг!", - написала Шкрум.

При цьому вона зазначила, що Недава є "смотрящим" від соратника екс-президента Януковича Юрія Іванющенка, відомого також як Юра Єнакіївський.

"Він відповідає за маленький округ на Донбасі, за відбілювання Іванющенка, за закриття для нього кримінальних справ, за частину грошей для відновлення Донбасу, які зникають в чорні дірки багатьох кишень", - зазначила Шкрум.

Як повідомлялося, на засіданні в четвер парламент мав розглянути законопроекти щодо реінтеграції Донбасу та про продовження дії закону про особливий порядок самоврядування в окремих регіонах Донецької та Луганської областей.

Першим поставили на розгляд законопроект №7163 Нардепи проголосували за його розгляд за скороченою процедурою.

"Самопоміч", яка виступає проти цього президентського законопроекту, скористалася відсутністю спікера Андрія Парубія і з боєм заблокувала президію Верховної Ради.

На думку нардепів цієї фракції, вказаний законопроект "легалізує Мінські домовленості, які підписували бойовики".