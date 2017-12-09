У Москві погрожували організаторам показу фільму про війну в Україні

4271 перегляд
Субота, 9 грудня 2017, 22:55

Прихильники сепаратистів прийшли на документальний фільм про війну на Донбасі "Політ кулі" в кінотеатрі "Жовтень" в Москві і погрожували організаторам показу.

Це видно на відео, яке опублікувала режисерка фільму Беата Бубенець.

Показ фільму відбувався в рамках "Артдокфесту". На відео двоє чоловіків розмовляють з президентом фестивалю Віталієм Манським.

"Якщо ось цю шнягу покажете, завтра людей 500 підійде для уникнення будь-яких ексцесів ...", - сказав один з чоловіків.

"Ми вам просто не дамо в центрі Москви такі фільми демонструвати. Те, що ви показуєте - це невинне, квіточки. А чому ви не показуєте, як вони жінок ґвалтують, як вони розстрілюють людей", - додав він.

Чоловік стверджує, що "я там (на Донбасі - ред) три роки, з 2014-го року".

Як розповів "Медузі" один з глядачів фільму, після показу прихильники сепаратистів почали кричати "Ганьба" у залі і пішли тільки на прохання охорони, глядачів і Манського.

Як відомо, фільм "Політ кулі" знятий без єдиного склеювання і розповідає про події в 2014 році в селищі Щастя. Його показ в кінотеатрі "Жовтень" запланований ще раз на 10 грудня.

Теми: Росія Донбас війна
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Справа MH17: Звинувачений російський генерал хоче судитися з журналістами 9 грудня 2017, 20:56
Трамп схвалив санкції проти РФ за порушення договору про РСМД 9 грудня 2017, 03:43
Висновок Венеціанки не влаштує Росію – Кулеба 8 грудня 2017, 22:04
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
У Мінську пройшли переговори "нормандської четвірки"
Сарган: Підпис Саакашвілі під заявою - фейк. Адвокат спростував
АТО: Бойовики вели вогонь із 120-мм мінометів
Участь у затриманні Саакашвілі брали Аброськін та Кулик - джерела
Усі новини
Фото

Маршрут для фанатів: місцями зйомок "Гри престолів"

Made in Ukraine

Креативний простір на ВДНГ для українського бренду одягу

екологія

У Києві з'явилися зупинки, які освітлюються від сонячних батарей