Ломаченко – кращий боксер року за версією The Ring

Український боксер Василь Ломаченко визнаний найкращим боксером світу у 2017 році за версією американського журналу The Ring.

"За 89-річну історію нагороди "Боксер року за версією The Ring" жоден боксер не перемагав з такою кількістю боїв, як у Ломаченка. Мало хто досяг того, що вдалося зірці українського боксу всього після 11 боїв", - пише офіційний сайт журналу.

У боротьбі за перемогу українець випередив трьох непереможених боксерів - Ентоні Джошуа, Теренса Кроуфорда і Майкі Гарсія.

Це не перша нагорода Ломаченка за підсумками року. Раніше його визнали найкращим боксером світу у 2017 році за версією американського телеканалу HBO і видання Fightnews.com.

Також українець посів друге місце у рейтингу "Боксер року" від американського журналу ESPN.

Як повідомлялось, 9 грудня 2017 року Ломаченко учетверте захистив титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі.

У Нью-Йорку в Madison Square Garden він упевнено переміг чемпіона WBA і IBO у другій найлегшій вазі кубинця Гільєрмо Рігондо.

Бій між Ломаченко і Рігондо став першим в історії поєдинком дворазових чемпіонів Олімпійських ігор на профі-рингу.

Олексій Павлиш, УП