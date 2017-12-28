Ломаченко – другий у рейтингу кращих боксерів року за версією ESPN

Український боксер Василь Ломаченко посів друге місце у рейтингу "Боксер року" від американського журналу ESPN.

Рейтинг очолив 30-річний абсолютний екс-чемпіон світу у першій напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.

Як відомо, раніше Ломаченка визнали найкращим боксером світу у 2017 році за версією видання Fightnews.com

Як повідомлялось, 9 грудня українець учетверте захистив титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі.

У Нью-Йорку в Madison Square Garden він упевнено переміг чемпіона WBA і IBO у другій найлегшій вазі кубинця Гільєрмо Рігондо.

Бій між Ломаченко і Рігондо став першим в історії поєдинком дворазових чемпіонів Олімпійських ігор на профі-рингу.

Олексій Павлиш, УП