Ломаченко – кращий боксер року за версією HBO

Український боксер Василь Ломаченко визнаний найкращим боксером світу у 2017 році за версією американського телеканалу HBO.

Про це повідомляє видання boxingscene.com.

Експерт HBO Джим Ламплі вважає, що Ломаченко володіє найчистішою технікою в спорті.

"У боксера, який володіє найчистішою технікою в спорті, вийшов бездоганний рік", - заявив він.

Як відомо, раніше Василь Ломаченко посів друге місце у рейтингу "Боксер року" від американського журналу ESPN.

Перед цим українця визнали найкращим боксером світу у 2017 році за версією видання Fightnews.com.

Як повідомлялось, 9 грудня Ломаченко учетверте захистив титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі.

У Нью-Йорку в Madison Square Garden він упевнено переміг чемпіона WBA і IBO у другій найлегшій вазі кубинця Гільєрмо Рігондо.

Бій між Ломаченко і Рігондо став першим в історії поєдинком дворазових чемпіонів Олімпійських ігор на профі-рингу.

Олексій Павлиш, УП