Британія планує створити національну криптовалюту

1157 переглядів
Понеділок, 1 січня 2018, 00:45

Центральний Банк Великої Британії в 2018 році може дозволити створення і введення в обіг національної криптовалюти.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на представника регулятора.

Зазначається, що у 2015 році Банк Англії створив спеціальний відділ, фахівці якого вивчають можливість створення криптовалюти.

Як пише The Telegraph, вона повинна бути прив'язана до національної валюти Великої Британії - фунту стерлінгів.

Прогнозується, що національна криптовалюта, у разі введення в обіг, дозволить британським підданим відмовитися від звичайних банків і зберігати свої гроші в цифровій формі.

Як відомо, у Білорусі створили власну криптовалюту.

Як повідомлялось, президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про створення венесуельської криптовалюти Petro.

Теми: Велика Британія валюта
powered by lun.ua
По темі
Велика Британія погрожує Facebook та Twitter санкціями 30 грудня 2017, 07:43
Brexit не вплине на підтримку Великою Британією України 28 грудня 2017, 06:07
З Національного архіву Британії зникли тисячі документів 26 грудня 2017, 15:01
Усі новини
Головні новини
У соцмережах стартував проект "Кримське дитинство" для підтримки дітей політв'язнів
Вітання президента: Порошенко пообіцяв у 2018 році економічне піднесення
Супрун розповіла, як встояти перед "харчовою облогою" на свята
У Польщі назвали можливі варіанти розміщення місії ООН на Донбасі
Усі новини
Книги

"Жменька тепла для мами". Уривок із книжки Сашка Дерманського

Підсумки року

Що дочитати, послухати і передивитися до кінця 2017-го

наше

Календар Yellow&Blue 2018 з незвичайною Україною