З Нового року знижується максимальна швидкість у населених пунктах

З 1 січня дозволена швидкість руху у населених пунктах буде 50 км/год.

Відповідну постанову №883 "Про внесення змін до Правил дорожнього руху" Кабмін ухвалив 10 листопада 2017 року.

Начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький раніше пояснив, що обмеження швидкості до 50 км/год буде встановлене не на всіх ділянках міст та селищ.

"Є пункт 12.8 правил дорожнього руху, який передбачає, що у конкретно визначених місцях органи місцевого самоврядування за погодженням з поліцією, можуть встановлювати інші знаки. І там швидкість буде вища, як наприклад на проспекті Бажана чи Перемоги (у Києві, - ред.)", - розповів він.

Як відомо, постанова Кабміну з 1 січня 2018 року знизила дозволену швидкість руху у населених пунктах з 60 до 50 км/год.