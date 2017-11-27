Обмеження швидкості 50 км/год буде не всюди – поліція

Обмеження швидкості руху 50 км/год з 1 січня 2018 року буде встановлене не на всіх ділянках міст та селищ.

Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає "Громадське".

"Є пункт 12.8 правил дорожнього руху, який передбачає, що у конкретно визначених місцях органи місцевого самоврядування за погодженням з поліцією, можуть встановлювати інші знаки. І там швидкість буде вища, як наприклад на проспекті Бажана чи Перемоги (у Києві — ред.)", - розповів він.

Крім того, якщо приймуть ще один законопроект, допустиме перевищення швидкості на дорогах зменшать з 20 до 10 км/год.

Як відомо, з 1 січня 2018 року дозволена швидкість руху у населених пунктах знизиться з 60 до 50 км/год.