Поліція відкрила кримінальне провадження через вбивство Ноздровської

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Понеділок, 1 січня 2018, 15:19

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вбивство юриста та правозахисниці Ірини Ноздровської.

Про це 1 січня повідомили у прес-службі поліції Київської області. 

Зазначається, що тіло Ноздровської виявили у річці села Демидів Вишгородського району.

"Тіло загиблої буде направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини та обставин смерті. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група під керівництвом начальника поліції Київщини Дмитра Ценова.

Як відомо, раніше у Вишгородському районі Київської області виявили тіло жінки, поліція припускає, що це нещодавно зникла юристка Ірина Ноздровська.

30 грудня Вишгородське управління поліції оголосило Ноздровську в розшук. У повідомленні зазначено, що вона зникла близько 16:00 29 грудня.

Українська правда

Теми: МВС поліція Київська область вбивство
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