Поліція відкрила кримінальне провадження через вбивство Ноздровської
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вбивство юриста та правозахисниці Ірини Ноздровської.
Про це 1 січня повідомили у прес-службі поліції Київської області.
Зазначається, що тіло Ноздровської виявили у річці села Демидів Вишгородського району.
"Тіло загиблої буде направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини та обставин смерті. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.
На місці події працює слідчо-оперативна група під керівництвом начальника поліції Київщини Дмитра Ценова.
Як відомо, раніше у Вишгородському районі Київської області виявили тіло жінки, поліція припускає, що це нещодавно зникла юристка Ірина Ноздровська.
30 грудня Вишгородське управління поліції оголосило Ноздровську в розшук. У повідомленні зазначено, що вона зникла близько 16:00 29 грудня.
Українська правда