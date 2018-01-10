Wizz Air почне польоти зі Львова до Дортмунда на два місяці раніше

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Середа, 10 січня 2018, 09:57

Лоукостер Wizz Air почне польоти зі Львова до Дортмунда з 26 березня - на два місяці раніше від початку оголошеного терміну.

Про це повідомляє Avianews.

Продаж квитків вже відкритий на сайті авіаперевізника. Частота рейсів при цьому залишиться на колишньому рівні - вони будуть виконуватися два рази на тиждень по понеділках і п'ятницях.

Спочатку Wizz Air планував почати польоти зі Львова до Дортмунда з 21 травня. Це вже третя за рахунком зміна планів Wizz Air щодо збільшення присутності на українському ринку за останні кілька тижнів.

У грудні 2017 року авіакомпанія перенесла з вересня на травень запуск рейсів Львів - Лондон, але відтермінувала на червень початок польотів з Києва до Лісабона, Таллінна і збільшення частоти за раніше відкритими маршрутами.

Пізніше в Wizz Air зміну планів за київськими напрямками пояснили перенесенням терміну надходження третього літака на базу в "Жуляни" через комерційно-обґрунтовані причини.

Теми: авіа
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