Wizz Air почне рейси Львів-Лондон на 4 місяці раніше
Неділя, 24 грудня 2017, 17:22
Лоукостер Wizz Air запустить рейси між Львовом і Лондоном з 1 травня 2018 року, а не з 1 вересня, як анонсувалося раніше.
Про це свідчить оновлена інформація в системі бронювання авіакомпанії, передає avianews.com.
У колл-центрі Wizz Air підтвердили інформацію про те, що рейси почнуться в травні і будуть виконуватися із запланованою спочатку частотою три рази на тиждень.
Як відомо, Міжнародний аеропорт Лутон розташований за 48 км від британської столиці. У 2009 році короткий час Wizz Air виконував прямі рейси Львів-Лондон, проте польоти були припинені.
Раніше лоукостер переніс відкриття рейсів з Києва до Лісабона і Таллінна на два місяці з 19 квітня на 21 червня 2018 року.