"Черговий фейк". Міноборони коментує заяви РФ про атаку на базу в Сирії

Міністерство оборони України відкидає звинувачення російського Генштабу про нібито причетність країни до атаки на бази РФ в Сирії та називає їх черговим фейком й інформаційною атакою.

Про це заявила прес-секретар міністра оборони Вікторія Кушнір, передає Укрінформ.

"Це чергова інформаційна атака. Ми відкидаємо ці звинувачення, і звичайно, ця інформаційна атака робиться перш за все, щоб прикрити дії РФ зараз у Криму та в Донецьку і Луганську, куди поставляють озброєння з РФ", - сказала Кушнір.

Як повідомляли ЗМІ, Генштаб збройних сил Росії допустив, що Україна може бути причетна до атаки на свої бази в Сирії.

Як заявив начальник управління будівництва та розвитку БПЛА генштабу ЗС РФ генерал-майор Олександр Новіков, попередні дослідження показали, що як основа вибухової речовини в боєприпасах використовувався ТЕН, що перевершує за потужністю гексоген.

Зазначена вибухова речовина виробляється низкою країн, у тому числі в Україні на Шосткинському заводі хімічних реактивів. Новіков заявив, що зараз проводяться спеціальні дослідження з метою встановлення країни-виробника.

Раніше ЗМІ повідомили, що 8 січня в Міноборони РФ заявили, що російські бази в Сирії намагалися атакувати 13 ударних безпілотників, переданих терористам "однією з країн, що володіють високими технологічними можливостями щодо забезпечення супутникової навігації".