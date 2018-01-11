РФ запідозрила Україну в причетності до обстрілів своїх баз у Сирії

Російські військові заявили, що вибухівка з бомб дронів, які атакували дві російські бази в Сирії виготовляється, зокрема, в Україні.

Про це заявив начальник управління будівництва та розвитку системи застосування безпілотних літальних апаратів Генштабу Олександр Новіков, передає російське агентство "РИА Новости".



"Попередні дослідження показали, що в якості основи вибухової речовини в боєприпасах використовувався ТЕН, що перевершує по потужності гексоген. Вказана вибухова речовина виготовляється низкою країн, в тому числі в Україні на Шосткинському заводі хімічних реактивів", - сказав він.

Як відомо, російська авіабаза Хмеймім (сирійська провінція Латакія) зазнала мінометного обстрілу, внаслідок чого були знищені фронтові бомбардувальники Су-24, два багатоцільові винищувачі Су-35С і один військово-транспортний літак Ан-72.