Командувач ВМС: В Криму була відремонтована техніка

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Четвер, 11 січня 2018, 20:46

Командувач військово-морськими силами Ігор Воронченко заявляє, що практично вся техніка, яка лишалась на території окупованого Криму, була відремонтована.

Про це він сказав в коментарі 112 каналу.

Коментуючи заяви президента РФ Володимир Путіна, він сказав: "Це потребує дуже ретельного вивчення, щоб ми не залишились розмінною картою  в брудній кремлівській грі".

За його словами, на період анексії Криму з 8 бойових кораблів був не на ходу лише великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський", бо тоді була потреба в ремонті головних двигунів.

Ще, за його словами, корвет "Луцьк" був на ремонті, "але був практично відремонтований".

"Корвети "Тернопіль", "Придніпров'я", "Хмельницький" на ходу, два тральщика "Черкаси" і "Чернігів" на ходу… Підводний човен на 70% був відремонтований, була потреба в заміні клапанів", - сказав він.

Воронченко також уточнив, що в Криму лишилось техніки на 2 батальйони БМП і 2 батальйона БТРів. "Вони практично були готові, відсотків 15-20 підлягали ремонту", - зазначив він.

Воронченко також уточнив, що з авіації, вся техніка, яка могла піднятися, виконує завдання на материковій частині України.

Раніше Путін заявив, що Росія готова передати Україні військові кораблі і авіатехніку з окупованого Криму.

Все про анексію Криму читайте в матеріалі УП: Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб України.

Українська правда
Теми: флот Крим Росія
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