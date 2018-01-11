Путін заявив, що готовий віддати Україні кораблі з Криму. У жалюгідному стані

Росія готова передати Україні військові кораблі і авіатехніку з окупованого Криму.

Про це президент РФ Володимир Путін заявив на зустрічі з главами російських ЗМІ та інформагентств, передає Уніан.

"Користуючись нагодою, що називається, хочу сказати, ми готові продовжити цей процес: готові передати військові кораблі України, які в Криму ще є, готові передати авіаційну техніку, бронетехніку. Правда, вона вся в такому жалюгідному стані, але це вже не наша справа, вона в такому практично і була, за ці роки ніким не обслуговувалася, звичайно", - сказав Путін.

За його словами, мова йде про десятки кораблів і бойових літаків.

"Що стосується кораблів, думаю, буде краще, якщо українські військовослужбовці приїдуть і їх заберуть. Ми готові допомогти їм здійснити транспортування до Одеси", - заявив він.

Путін додав, що є і значний боєзапас, але він, за даними російських військових експертів, не підлягає транспортуванню, а тільки утилізації на місці.

"Ми готові запросити українських військових, щоб вони взяли участь в утилізації цих боєприпасів", - додав Путін.

Як повідомлялося, після анексії Криму в 2014 році Росія почала передавати Україні захоплену техніку, однак після вторгнення на Донбас така передача була припинена.

15 квітня 2014 року на той час заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов заявив, що Міністерство оборони РФ призупинило передачу Україні озброєння і військової техніки з Криму.

На той момент були передані 389 одиниць бронетехніки, зокрема вісім вертольотів і три бойових кораблі. 5 липня в МЗС РФ заявили, що РФ припинила передачу Україні озброєнь і техніки з Криму до "повного припинення українськими силовиками бойових дій".

У Криму залишилися 17 кораблів, катерів і суден, в тому числі 11 бойових кораблів, серед яких великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський", корабель управління "Славутич", протичовнові корвети "Тернопіль" та "Луцьк", морські тральщики "Черкаси" та "Чернігів", великий підводний човен "Запоріжжя", рятувальний буксир "Кременець" та інші.

Все про анексію Криму читайте в матеріалі УП: Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб України.