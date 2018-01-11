США опрацьовують нові санкції проти РФ

Нові санкції США проти Росії, які мають бути застосовані у відповідності з Актом протидії противникам Америки шляхом запровадження санкцій, зараз опрацьовуються та будуть оголошені ближчим часом.

Про це заявив у четвер під час брифінгу в Білому домі міністр фінансів США Стівен Мнучін, передає Укрінформ.

"Як ми вже казали, ми працюємо над цим (над розробкою нових санкцій – ред.). Про це буде оголошено ближчим часом, і ми звичайно сфокусовані на цьому", - відповів глава американського мінфіну на запитання журналістки про нові санкції проти РФ.

Як повідомлялося, у серпні минулого року Конгрес майже одностайно затвердив, а президент Трамп підписав закон H.R.3364 "Акт щодо протидії противникам Америки шляхом запровадження санкцій".

Закон передбачає, в тому числі, запровадження додаткових обмежень у фінансовому й енергетичному секторах Росії, відносно державних російських підприємств металургійної та гірничо-видобувної галузей, а також залізничного транспорту.

Крім того, визначається покарання Росії через її дії в інформаційній галузі, в тому числі кіберзломи та атаки. Окремо в законі визначається необхідність покарання осіб, відповідальних за порушення прав людини на окупованих Росією територіях, а також осіб, які діють в інтересах оборонного та розвідувального секторів уряду РФ. У законі також піддається критиці російський проект газопроводу "Північний потік - 2".

Документ закріплює на законодавчому рівні попередні санкції проти Росії, введені указами президента. Тобто, якщо глава Білого дому матиме намір послабити або скасувати деякі санкції проти РФ, закон вимагає обов’язкового погодження цих питань з Конгресом США.

Паралельно законодавство підтверджує підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, у тому числі не визнає спробу Росії анексувати Крим та засуджує окупацію територій на сході України.