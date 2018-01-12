Трамп заявив, що США не потрібні мігранти з "країн-дірок"

Президент Дональд Трамп запитав, чому США хотіли б мати іммігрантів з Гаїті та африканського континенту, називаючи їх "країнами-дірками".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Президент США зробив такі заяви після доповідей сенаторів щодо нового законопроекту про імміграцію. Законодавці розповіли, як діють певні імміграційні програми, в тому числі одна, яка надає безпечний притулок у Сполучених Штатах людям з країн, що страждають від стихійних лих або громадянських конфліктів.

"Чому ми хочемо бачити усіх цих людей з Африки тут? Це країни-дірки.. Нам треба більше людей з Норвегії", - заявив президент США зі слів джерела агентства.

Друге джерело додало, що Трамп також сумнівався у необхідності присутності гаїтян у США.

Як відомо, у Білому домі вирішили депортувати зі США близько 200 тисяч громадян Сальвадору, які перебували там за програмою статусу тимчасово захищених осіб.

Раніше Білий дім скасував дію схожих програм для громадян Гаїті, Судану і Нікарагуа.