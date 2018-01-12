Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп заявив, що США не потрібні мігранти з "країн-дірок"

П'ятниця, 12 січня 2018, 04:38
Трамп заявив, що США не потрібні мігранти з країн-дірок

Президент Дональд Трамп запитав, чому США хотіли б мати іммігрантів з Гаїті та африканського континенту, називаючи їх "країнами-дірками".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Президент США зробив такі заяви після доповідей сенаторів щодо нового законопроекту про імміграцію. Законодавці розповіли, як діють певні імміграційні програми, в тому числі одна, яка надає безпечний притулок у Сполучених Штатах людям з країн, що страждають від стихійних лих або громадянських конфліктів.

"Чому ми хочемо бачити усіх цих людей з Африки тут? Це країни-дірки.. Нам треба більше людей з Норвегії", - заявив президент США зі слів джерела агентства.

Друге джерело додало, що Трамп також сумнівався у необхідності присутності гаїтян у США.

Як відомо, у Білому домі вирішили депортувати зі США близько 200 тисяч громадян Сальвадору, які перебували там за програмою статусу тимчасово захищених осіб.

Раніше Білий дім скасував дію схожих програм для громадян Гаїті, Судану і Нікарагуа.

"Українська правда" у Threads

Теми: Трампміграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Трамп
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Трамп розповів, як його розмова з Путіним нібито відтермінувала вторгнення РФ в Україну
Трамп не визнав вини у справі про секретні документи, суд не обмежив його в пересуванні
Останні новини
06:30
У всіх областях країни, окрім західних, оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: