На Приазов'ї бойовики застосували міномети – штаб АТО

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П'ятниця, 12 січня 2018, 18:30

Російсько-окупаційні угрупування продовжують порушувати перемир'я на Донбасі та обстрілювати позиції Збройних Сил України з озброєння забороненого Мінськими домовленостями.

Про це йдеться в зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 12 січня.

Так на луганському напрямку бойовики вдалися до обстрілів оборонних укріплень сил АТО з піхотного озброєння. Декілька разів, впродовж дня, окупанти зі станкових протитанкових гранатометів вели вогонь по захисниках Троїцького, а в обідній час незаконні збройні формування прицільно стріляли у бік оборонців Катеринівки.

На донецькому напрямку противник застосував міномети на Приазов’ї. П'ятнадцять 120-мм мін розірвалися довкола опорних пунктів поблизу Водяного.

"Загалом, від початку доби, уздовж лінії розмежування сторін зафіксовано 4 обстріли укріплень ЗСУ", – повідомляють у штабі.

Зазначається, що у двох випадках українські воїни давали ворогу адекватну відповідь.

Як відомо, за добу 11 січня бойовики 9 разів обстріляли військових ЗСУ.

Українська правда
Теми: АТО
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