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Доба в АТО: бойовики 9 разів обстріляли військових, є загиблий і поранені

П'ятниця, 12 січня 2018, 05:35

Бойовики обстріляли військових ЗСУ із заборонених Мінськими угодами мінометів, загинув один військовий і четверо отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО за 11 січня 2018 року.

"На Луганському напрямку основна вогнева активність противника спостерігалася у районі Світлодарської дуги. Ворог зі 120-ти та 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів вів вогонь довкола Луганського, а з гранатометів різних видів і стрілецької зброї прицільно стріляв по захисниках Новолуганського", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що біля Новолуганського українські військові були вимушені придушувати вогневу активність бойовиків.

Крім того, бойовики обстрілювали українських бійців з великокаліберних кулеметів біля Новозванівки.

"На Донецькому напрямку епіцентром нестабільності стало Приазов’я. Тут окупанти активно застосовували 120-ти та 82-мм міномети на околицях Широкиного, Гнутового і Лебединського", - розповіли у штабі АТО.

Також оборонців Пісків обстріляли з гранатометів різних видів.

"На жаль, серед наших військовослужбовців знову є втрати. Під час виконання бойових завдань загинув один український воїн, ще двоє зазнали поранень і двоє – отримали бойові травми", - повідомили у штабі АТО.

Окремо у штабі відзначають, що впродовж минулої доби бойовики продовжували здійснювати повітряну розвідку.

Безпілотники противника, які заборонені до застосування Мінськими домовленостями, зафіксували на різних ділянках лінії зіткнення у семи випадках.

Загалом, минулої доби, зафіксовано 9 обстрілів сил АТО з боку бойовиків. 

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОвійнаДонбасРосія
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