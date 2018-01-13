У поліції відрапортували, що працюють найкраще за 5 років

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Субота, 13 січня 2018, 09:40

Протягом 2017 року правоохоронні органи припинили діяльність 172 організованих злочинних груп і злочинних організацій - в 1,7 разів більше, ніж у 2016 році. 

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції України. 

"Викрито 13 бандугруповань, що є найвищим показником за останні 5 років. Також правоохоронці розкрили 1953 злочини, вчинені у складі організованих злочинних груп і злочинних організацій, виявили 665 осіб, які вчинили злочини у такий спосіб. Це найвищий показник за період з 2013 по 2017 рік", - заявили у НП.

За даними правоохоронців,  27% викритих поліцією ОЗГ були причетні до незаконного обігу наркотиків. 

 

Поліція виявила 13 злочинів у сфері використання комп'ютерів і мереж електрозв'язку. Також у 2017 році поліція виявила 7 організованих груп і злочинних організацій з транснаціональними зв'язками. 

Як відомо, раніше голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що у 2017 році поліція розкрила на 40 тисяч злочинів більше, ніж торік. 

Українська правда 

Теми: поліція
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